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Стали известны условия, при которых «Макларен» станет чемпионом после гонки ГП Катара

Стали известны условия, при которых «Макларен» станет чемпионом после гонки ГП Катара
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Команда Формулы-1 «Макларен» по итогам гонки Гран-при Катара может завоевать свою первую победу в Кубке конструкторов с 1998 года.

После дубля в субботнем спринте британский коллектив увеличил отрыв от «Феррари» до 30 очков. Для досрочного завоевания титула в Кубке конструкторов «Макларену» достаточно:

1. финишировать на первой и второй позициях в гонке;
2. заработать по итогам гонки 14+ очков по сравнению с «Феррари» и 24+ в сравнении с «Ред Булл».

Гонка Гран-при Катара Формулы-1 пройдёт сегодня, в воскресенье, 1 декабря, в 19:00 по московскому времени, в городе Доха на трассе «Международный автодром Лусаил».

Формула-1 2024. Этап 23, Доха, Катар
Гран-при Катара. Гонка (57 кругов, 308.611 км)
01 декабря 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Не началось
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