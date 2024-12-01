Стали известны условия, при которых «Макларен» станет чемпионом после гонки ГП Катара

Команда Формулы-1 «Макларен» по итогам гонки Гран-при Катара может завоевать свою первую победу в Кубке конструкторов с 1998 года.

После дубля в субботнем спринте британский коллектив увеличил отрыв от «Феррари» до 30 очков. Для досрочного завоевания титула в Кубке конструкторов «Макларену» достаточно:

1. финишировать на первой и второй позициях в гонке;

2. заработать по итогам гонки 14+ очков по сравнению с «Феррари» и 24+ в сравнении с «Ред Булл».

Гонка Гран-при Катара Формулы-1 пройдёт сегодня, в воскресенье, 1 декабря, в 19:00 по московскому времени, в городе Доха на трассе «Международный автодром Лусаил».