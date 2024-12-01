Сайнс — о шансах на победу в Кубке конструкторов: возможно, миссия невыполнима

Испанский гонщик Формулы-1 Карлос Сайнс, выступающий за команду «Феррари», высказался по поводу шансов на победу в Кубке конструкторов.

«Мы нуждаемся в резкой смене темпа, чтобы найти эту пару десятых и иметь возможность обогнать «Макларены». Но мы должны, по крайней мере, остаться в борьбе, поиграть с ними в стратегию, пит-стопы и посмотреть, что произойдёт.

Речь идёт не о третьем и четвёртом местах, речь идёт о том, чтобы набрать очки. И нам нужно финишировать впереди них. Конечно, для нас будет хорошо, если они не возьмут дубль, но даже если они финишируют на третьей и четвёртой позициях и опередят нас, это всё равно обозначает для нас невыполнимую миссию в Абу-Даби», — приводит слова Сайнса издание Racingnews365.