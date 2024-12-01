Арон победил в основной гонке Ф-2 в Катаре после штрафа Бортолето, Антонелли сошёл

1 декабря на трассе «Международный автодром Лусаил» прошла основная гонка Формулы-2 в Катаре. Победу завоевал эстонский пилот Пол Арон из команды («Хайтек»), а вторым стал гонщик «Кампоса» и юниор «Ред Булл» Исак Хаджар. Тройку сильнейших замкнул бразилец Габриэл Бортолето, представляющий команду «Инвикта». Бортолето пересёк финишную черту первым, но получил штраф в пять секунд за пересечение белой линии на въезде в пит-лейн и потерял первые две позиции.

Будущие пилоты Формулы-1 Оливер Берман и Андре Кими Антонелли закончили гонку за пределами первой десятки. Берман — 12-й, Антонелли сошёл после того, как на пит-лейне ему сломал рулевую рейку Рихард Версхор из команды «МП Мотоспорт». Из-за задержки при старте прогревочного круга гонка продолжалась 30 кругов вместо 32.

Гран-при Катара. Формула-2. Основная гонка:

1. Пол Арон («Хайтер») — 30 кругов.

2. Исак Хаджар («Кампос») +2.7.

3. Габриэл Бортолето («Инвикта») +3.1.

4. Оливер Гёте («МП Мотоспорт») +3.7.

5. Дино Беганович («ДАМС») +5.7.

6. Кристиан Мэнселл («Трайдент») +11.5.

7. Амаури Кордел («Хайтек») +12.5.

8. Джон Беннет («Ван Амерсфорт Рейсинг») +18.8.

9. Зейн Мэлоуни («Роден») +19.8.

10. Ритомо Мията («Роден») +23.2.