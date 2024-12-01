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Формула-2 — Катар — гонка — результаты

Арон победил в основной гонке Ф-2 в Катаре после штрафа Бортолето, Антонелли сошёл
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1 декабря на трассе «Международный автодром Лусаил» прошла основная гонка Формулы-2 в Катаре. Победу завоевал эстонский пилот Пол Арон из команды («Хайтек»), а вторым стал гонщик «Кампоса» и юниор «Ред Булл» Исак Хаджар. Тройку сильнейших замкнул бразилец Габриэл Бортолето, представляющий команду «Инвикта». Бортолето пересёк финишную черту первым, но получил штраф в пять секунд за пересечение белой линии на въезде в пит-лейн и потерял первые две позиции.

Формула-2 2024. Этап 13, Лусаил, Катар
Гран-при Катара. Основная гонка (32 круга)
01 декабря 2024, воскресенье. 15:20 МСК
Окончено
1
Пол Арон
Hitech Pulse-Eight
55:45.433
2
Исак Хаджар
Campos Racing
+2.763
3
Габриэл Бортолето
Invicta Virtuosi Racing
+3.175

Будущие пилоты Формулы-1 Оливер Берман и Андре Кими Антонелли закончили гонку за пределами первой десятки. Берман — 12-й, Антонелли сошёл после того, как на пит-лейне ему сломал рулевую рейку Рихард Версхор из команды «МП Мотоспорт». Из-за задержки при старте прогревочного круга гонка продолжалась 30 кругов вместо 32.

Гран-при Катара. Формула-2. Основная гонка:

1. Пол Арон («Хайтер») — 30 кругов.
2. Исак Хаджар («Кампос») +2.7.
3. Габриэл Бортолето («Инвикта») +3.1.
4. Оливер Гёте («МП Мотоспорт») +3.7.
5. Дино Беганович («ДАМС») +5.7.
6. Кристиан Мэнселл («Трайдент») +11.5.
7. Амаури Кордел («Хайтек») +12.5.
8. Джон Беннет («Ван Амерсфорт Рейсинг») +18.8.
9. Зейн Мэлоуни («Роден») +19.8.
10. Ритомо Мията («Роден») +23.2.

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