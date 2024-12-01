Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Макс Ферстаппен рассказал, какой совет дал своему отцу Йосу, выступающему в ралли

Макс Ферстаппен рассказал, какой совет дал своему отцу Йосу, выступающему в ралли
Аудио-версия:
Комментарии

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, выступающий за команду «Ред Булл», рассказал, какой совет дал своему отцу Йосу Ферстаппену, участвующему в раллийных гонках. А также порассуждал о ночных гонках.

— Как Вы прокомментируете участие Йоса Ферстаппена в ралли и его отставание в восемь секунд от лидера?
 — С ним всегда трудно. На многие вещи приходится смотреть снова и снова… Ну, восемь секунд — это, конечно, вполне разумная дистанция. Я ему однажды сказал: «Просто держись на трассе. Это самое главное». Конечно, не всегда стоит проезжать на пределе. Другой гонщик тоже может ошибиться.

— Макс, ты любишь гоняться в дневные или ночные часы?
 — Я думаю, что вечерние гонки — это нормально, да. На самом деле мне очень нравится ночное время. Будь это просто гонки на выносливость или что-то в этом роде, или дома на симуляторе. Мне это нравится. Но когда едешь по-настоящему в темноте, некоторые люди ещё и немного слепы. Некоторым это не очень нравится. А я получаю удовольствие.

Материалы по теме
Опрос
Справедливо ли наказали Ферстаппена за инцидент с Расселлом?
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android