Макс Ферстаппен рассказал, какой совет дал своему отцу Йосу, выступающему в ралли

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, выступающий за команду «Ред Булл», рассказал, какой совет дал своему отцу Йосу Ферстаппену, участвующему в раллийных гонках. А также порассуждал о ночных гонках.

— Как Вы прокомментируете участие Йоса Ферстаппена в ралли и его отставание в восемь секунд от лидера?

— С ним всегда трудно. На многие вещи приходится смотреть снова и снова… Ну, восемь секунд — это, конечно, вполне разумная дистанция. Я ему однажды сказал: «Просто держись на трассе. Это самое главное». Конечно, не всегда стоит проезжать на пределе. Другой гонщик тоже может ошибиться.

— Макс, ты любишь гоняться в дневные или ночные часы?

— Я думаю, что вечерние гонки — это нормально, да. На самом деле мне очень нравится ночное время. Будь это просто гонки на выносливость или что-то в этом роде, или дома на симуляторе. Мне это нравится. Но когда едешь по-настоящему в темноте, некоторые люди ещё и немного слепы. Некоторым это не очень нравится. А я получаю удовольствие.