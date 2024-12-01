Финальная стартовая решётка Гран-при Катара Формулы-1

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Стала известна окончательная стартовая решётка Гран-при Катара Формулы-1 на международном автодроме «Лусаил» (Доха).

Формула-1. Гран-при Катара. Стартовая решётка:

1. Джордж Расселл («Мерседес»).

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

3. Ландо Норрис («Макларен»).

4. Оскар Пиастри («Макларен»).

5. Шарль Леклер («Феррари»).

6. Льюис Хэмилтон («Мерседес»).

7. Карлос Сайнс («Феррари»).

8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).

9. Серхио Перес («Ред Булл»).

10. Кевин Магнуссен («Хаас»).

11. Пьер Гасли («Альпин»).

12. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер»).

13. Валттери Боттас («Кик-Заубер»).

14. Юки Цунода («РБ»).

15. Лэнс Стролл («Астон Мартин»).

16. Александер Албон («Уильямс»).

17. Лиам Лоусон («РБ»).

18. Нико Хюлькенберг («Хаас»).

19. Франко Колапинто («Уильямс»).

20. Эстебан Окон («Альпин»).

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за ходом которой вы сможете, воспользовавшись нижеприведённой ссылкой.

Формула-1. Гран-при Катара — 2024. Онлайн-трансляция гонки