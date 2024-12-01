Бен Сулайем — о претензиях от гонщиков: это не их дело

Президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммед бен Сулайем жёстко ответил на критику и претензии от гонщиков Формулы-1 в свой адрес. Ранее он подвергся критике за увольнение нескольких ключевых сотрудников ФИА, а также за непрозрачную трату полученных от штрафов гонщиков денег.

«Это не их дело. Извините. При всём уважении я сам гонщик. Я уважаю гонщиков. Но позвольте им сосредоточиться на том, что у них получается лучше всего, то есть на гонках.

Но ладно, вы хотите знать, сколько мы потратили на низовом уровне? Я вам скажу: € 10,3 млн в прошлом году. Думаю, это большие деньги. В частности на картинг.

Увольнения? Это наше дело. Мы делаем всё, что будет хорошо для ФИА. Так что не надо посторонним вмешиваться в наши дела. Должны ли мы им объяснять [увольнение Нильса Виттиха]? Когда что-то в командах меняется, они нам объясняют? Нет. Никто не должен. У нас есть правила, мы следуем своим правилам. Мы не следуем чужим правилам. Вот и всё.

Что касается СМИ, при всём уважении почему я должен отвечать на все вопросы? У меня есть обязательства перед моими членами [ФИА] и перед спортом. Я не тот человек, который проснётся утром и пойдёт смотреть СМИ. СМИ хорошие, но у них нет голоса в ФИА. Меня избрали, чтобы исправить ситуацию в ФИА, и я её исправляю», — приводит слова бен Сулайема Autosport.