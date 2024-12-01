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Расселл заявил, что стартующие с правой стороны решётки находятся в невыгодном положении

Расселл заявил, что стартующие с правой стороны решётки находятся в невыгодном положении
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл заявил, что гонщики на правой стороне стартовой решётки трассы «Лусаил» оказались в несправедливом и невыгодном положении из-за грязи в той части трассы.

«Те, кто стартовал внутри, испытывали проблемы. Думаю, каждый гонщик справа плохо стартовал, и это в конечном итоге стоило мне возможности побороться с Ландо [Норрисом]. Теперь рядом со мной Макс [Ферстаппен], и думаю, что будет очень плотная борьба между всеми четырьмя командами.

Надеюсь, что сегодня ребята смогут немного почистить трассу, потому что в спринте было совершенно очевидно, что все на правой стороне стартовали плохо, и это, конечно, немного несправедливо», — приводит слова Расселла Planet F1.

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за ходом которой вы сможете, воспользовавшись нижеприведённой ссылкой.

Формула-1. Гран-при Катара — 2024. Онлайн-трансляция гонки

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