Андреа Стелла признал, что личный титул в Формуле-1 престижнее командного

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла признал, что личный титул в Формуле-1 престижнее, чем Кубок конструкторов.

«Это один из тех вопросов, когда тебя спрашивают: «Кто твой любимый ребёнок?» Они все одинаковы. Думаю, есть это явное ощущение, что люди склонны больше помнить чемпионат гонщиков, чем Кубок конструкторов.

Сам по себе личный титул — это максимум, которого вы хотите достичь. Если иметь в виду положение «Макларена», где мы сейчас находимся, то Кубок конструкторов — это просто невероятная цель, потому что это то, за что мы можем бороться. Это своего рода фундамент, который нужно построить. Давайте добьёмся этого, а затем, когда всё будет готово, мы сможем побороться за титул пилота», — приводит слова Стеллы GP Blog.