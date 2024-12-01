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Андреа Стелла признал, что личный титул в Формуле-1 престижнее командного

Андреа Стелла признал, что личный титул в Формуле-1 престижнее командного
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Руководитель «Макларена» Андреа Стелла признал, что личный титул в Формуле-1 престижнее, чем Кубок конструкторов.

«Это один из тех вопросов, когда тебя спрашивают: «Кто твой любимый ребёнок?» Они все одинаковы. Думаю, есть это явное ощущение, что люди склонны больше помнить чемпионат гонщиков, чем Кубок конструкторов.

Сам по себе личный титул — это максимум, которого вы хотите достичь. Если иметь в виду положение «Макларена», где мы сейчас находимся, то Кубок конструкторов — это просто невероятная цель, потому что это то, за что мы можем бороться. Это своего рода фундамент, который нужно построить. Давайте добьёмся этого, а затем, когда всё будет готово, мы сможем побороться за титул пилота», — приводит слова Стеллы GP Blog.

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