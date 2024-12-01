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Формула 1, Катар 2024: результат гонки, Ферстаппен — первый, Леклер — второй, Пиастри — третий

Ферстаппен выиграл Гран-при Катара, Леклер — 2-й, Пиастри — 3-й, Чжоу — 8-й
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На международном автодроме «Лусаил» (Доха) прошёл Гран-при Катара Формулы-1. Его победителем стал четырёхкратный чемпион Формулы-1, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым финишировал гонщик «Феррари» Шарль Леклер. Замкнул тройку сильнейших представитель «Макларена» Оскар Пиастри. Ландо Норрис шедший вторым, заработал 10-секундный стоп-энд-гоу за то, что не снизил скорость под жёлтыми флагами.

Команда «Кик-Заубер» завоевала первые очки в сезоне усилиями Гуаньюя Чжоу, финишировавшего восьмым.

Формула-1 2024. Этап 23, Доха, Катар
Гран-при Катара. Гонка (57 кругов, 308.611 км)
01 декабря 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:31:05.323
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+6.031
3
Оскар Пиастри
McLaren
+6.819

Формула-1. Гран-при Катара. Гонка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 57 кругов.
2. Шарль Леклер («Феррари») +6.031
3. Оскар Пиастри («Макларен») +6.819
4. Джордж Расселл («Мерседес») +9.104
5. Пьер Гасли («Альпин») +16.782
6. Карлос Сайнс («Феррари») +17.476
7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +19.867
8. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +25.360
9. Кевин Магнуссен («Хаас») +32.177
10. Ландо Норрис («Макларен») +35.762
11. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +50.243
12. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +56.122
13. Юки Цунода («РБ») +1:01.100
14. Лиам Лоусон («РБ») +1:02.656
15. Александер Албон («Уильямс») +1 круг.
Нико Хюлькенберг («Хаас») – не финишировал
Серхио Перес («Ред Булл») – не финишировал
Лэнс Стролл («Астон Мартин») – не финишировал
Эстебан Окон («Альпин») – не финишировал
Франко Колапинто («Уильямс») – не финишировал

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