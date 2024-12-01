Ферстаппен выиграл Гран-при Катара, Леклер — 2-й, Пиастри — 3-й, Чжоу — 8-й

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На международном автодроме «Лусаил» (Доха) прошёл Гран-при Катара Формулы-1. Его победителем стал четырёхкратный чемпион Формулы-1, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым финишировал гонщик «Феррари» Шарль Леклер. Замкнул тройку сильнейших представитель «Макларена» Оскар Пиастри. Ландо Норрис шедший вторым, заработал 10-секундный стоп-энд-гоу за то, что не снизил скорость под жёлтыми флагами.

Команда «Кик-Заубер» завоевала первые очки в сезоне усилиями Гуаньюя Чжоу, финишировавшего восьмым.

Формула-1. Гран-при Катара. Гонка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 57 кругов.

2. Шарль Леклер («Феррари») +6.031

3. Оскар Пиастри («Макларен») +6.819

4. Джордж Расселл («Мерседес») +9.104

5. Пьер Гасли («Альпин») +16.782

6. Карлос Сайнс («Феррари») +17.476

7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +19.867

8. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +25.360

9. Кевин Магнуссен («Хаас») +32.177

10. Ландо Норрис («Макларен») +35.762

11. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +50.243

12. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +56.122

13. Юки Цунода («РБ») +1:01.100

14. Лиам Лоусон («РБ») +1:02.656

15. Александер Албон («Уильямс») +1 круг.

Нико Хюлькенберг («Хаас») – не финишировал

Серхио Перес («Ред Булл») – не финишировал

Лэнс Стролл («Астон Мартин») – не финишировал

Эстебан Окон («Альпин») – не финишировал

Франко Колапинто («Уильямс») – не финишировал