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Репортёр Sky раскрыл, кто именно не хочет видеть Боттаса в «Ред Булл»

Репортёр Sky раскрыл, кто именно не хочет видеть Боттаса в «Ред Булл»
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Репортёр Sky Sports Тед Кравиц рассказал, что именно советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко не хочет видеть Валттери Боттаса в австрийской команде. Так он отреагировал на заявление Валттери, что в «Ред Булл» есть люди, которым он по какой-то причине не очень нравится.

«Боттас не жаловался, а просто сказал, что мог бы заменить Серхио Переса, но кому-то в «Ред Булл» он не нравится.

Этот кто-то — Хельмут Марко, который пару лет назад назвал Боттаса «неудачником».

Он сказал, что было бы немыслимо, чтобы «Кик-Заубер» продлил контракт с Боттасом на следующий год, чего они, конечно же, не сделали.

Да ладно, Хельмут! Как ты можешь не любить Боттаса? Он, наверное, самый приятный человек на планете Земля!» — сказал Кравиц в эфире Sky Sports.

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