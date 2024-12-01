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На старте Гран-при Катара произошло два инцидента — двое сошли, трое пострадали

На старте Гран-при Катара произошло два инцидента — двое сошли, трое пострадали
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На старте Гран-при Катара чемпионата Формулы-1 сезона-2024 столкнулись два пилота – Эстебан Окон («Альпин») и Франко Колапинто («Уильямс»), — они сошли с дистанции.

Также на первом круге произошёл контакт между Алексом Албоном («Уильямс») и Лэнсом Строллом. Канадец «поддел» пилота «Уильямса», после чего того развернуло. Оба гонщика продолжили гонку. На трассу на какое-то время выехала машина безопасности.

инцидент на старте в Катаре

инцидент на старте в Катаре

Фото: кадр из трансляции

Стюарды приняли к рассмотрению инцидент между Строллом и Албоном.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за ходом которой вы сможете, воспользовавшись нижеприведённой ссылкой.

Формула-1. Гран-при Катара — 2024. Онлайн-трансляция гонки

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