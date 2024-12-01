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Леклер столкнулся с необычной проблемой перед стартом Гран-при Катара

Леклер столкнулся с необычной проблемой перед стартом Гран-при Катара
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У пилота «Феррари» Шарля Леклера возникла проблема перед стартом 23-го этапа Формулы-1 сезона-2024 Гран-при Катара. В его балаклаве сломался шланг подачи воды. Шарль попросил команду поменять ему балаклаву, но ему сообщили, что у них не хватит времени на это.

Отметим, что в Катаре очень важна работа подачи питьевой воды.

Шарль Леклер стартовал на Гран-при Катара пятым. На данный момент он сохраняет эту позицию.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за ходом которой вы сможете, воспользовавшись нижеприведённой ссылкой.

Формула-1. Гран-при Катара — 2024. Онлайн-трансляция гонки

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