Леклер столкнулся с необычной проблемой перед стартом Гран-при Катара

У пилота «Феррари» Шарля Леклера возникла проблема перед стартом 23-го этапа Формулы-1 сезона-2024 Гран-при Катара. В его балаклаве сломался шланг подачи воды. Шарль попросил команду поменять ему балаклаву, но ему сообщили, что у них не хватит времени на это.

Отметим, что в Катаре очень важна работа подачи питьевой воды.

Шарль Леклер стартовал на Гран-при Катара пятым. На данный момент он сохраняет эту позицию.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за ходом которой вы сможете, воспользовавшись нижеприведённой ссылкой.

Формула-1. Гран-при Катара — 2024. Онлайн-трансляция гонки