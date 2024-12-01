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Франко Колапинто третий уикенд подряд попал в аварию

Франко Колапинто третий уикенд подряд попал в аварию
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Аргентинский гонщик «Уильямса» Франко Колапинто третий уикенд подряд попадает в аварию.

Колапинто столкнулся на старте Гран-при Катара чемпионата Формулы-1 сезона-2024 с гонщиком «Альпин» Эстебаном Оконом. Они оба сошли с дистанции.

Напомним, до этого Франко Колапинто разбивал свою машину на Гран-при Бразилии и Гран-при Лас-Вегаса.

Отметим, что Колапинто считается кандидатом на место в «Ред Булл», «РБ» и «Альпин».

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за ходом которой вы сможете, воспользовавшись нижеприведённой ссылкой.

Формула-1. Гран-при Катара — 2024. Онлайн-трансляция гонки

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На старте Гран-при Катара произошло два инцидента — двое сошли, трое пострадали
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