Франко Колапинто третий уикенд подряд попал в аварию

Аргентинский гонщик «Уильямса» Франко Колапинто третий уикенд подряд попадает в аварию.
Колапинто столкнулся на старте Гран-при Катара чемпионата Формулы-1 сезона-2024 с гонщиком «Альпин» Эстебаном Оконом. Они оба сошли с дистанции.
Напомним, до этого Франко Колапинто разбивал свою машину на Гран-при Бразилии и Гран-при Лас-Вегаса.
Отметим, что Колапинто считается кандидатом на место в «Ред Булл», «РБ» и «Альпин».
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за ходом которой вы сможете, воспользовавшись нижеприведённой ссылкой.
Формула-1. Гран-при Катара — 2024. Онлайн-трансляция гонки