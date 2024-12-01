У Алонсо возникли проблемы с мотором на Гран-при Катара

У пилота «Астон Мартин» Фернандо Алонсо возникли проблемы с мотором на его машине на Гран-при Катара чемпионата Формулы-1 сезона-2024.

«Скорость на прямой вызывает беспокойство.

Я не могу в это поверить, чувак. Два года с одним и тем же режимом работы двигателя на прямых», — пожаловался Алонсо команде по радио.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за ходом которой вы сможете, воспользовавшись нижеприведённой ссылкой.

Формула-1. Гран-при Катара — 2024. Онлайн-трансляция гонки

В личном зачёте чемпионский титул себе обеспечил нидерландец Макс Ферстаппен. Первое место в зачёте Кубка конструкторов занимает команда «Макларен».