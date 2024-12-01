Хэмилтон — о слабом темпе в гонке: машина сломана, что ли?

У семикратного чемпиона Формулы-1, гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона возникли проблемы с машиной на Гран-при Катара чемпионата Формулы-1 сезона-2024.

«Насколько мы отстали от впередиидущей машины, чувак? 1,2 секунды. Машина сломалась, что ли? Или у нас нет баланса?» — сказал Льюис команде по радио.

«Льюис, у нас просто нет баланса», — ответили ему.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за ходом которой вы сможете, воспользовавшись нижеприведённой ссылкой.

Формула-1. Гран-при Катара — 2024. Онлайн-трансляция гонки

В личном зачёте чемпионский титул себе обеспечил нидерландец Макс Ферстаппен. Первое место в зачёте Кубка конструкторов занимает команда «Макларен».