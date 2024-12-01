Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хэмилтон и Сайнс прокололи шины на обломках машины Албона

Хэмилтон и Сайнс прокололи шины на обломках машины Албона
Комментарии

Гонщики «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и «Феррари» Карлос Сайнс на Гран-при Катара прокололи шины на обломках от зеркала Алекса Албона («Уильямс»), которое раздавил Валттери Боттас («Кик-Заубер»).

Официальной трансляции на территории Российской Федерации не будет. Тем не менее «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки Гран-при Катара, следить за ходом которой вы сможете, воспользовавшись нижеприведённой ссылкой.

Формула-1. Гран-при Катара — 2024. Онлайн-трансляция гонки

В личном зачёте чемпионский титул себе обеспечил нидерландец Макс Ферстаппен. Первое место в зачёте Кубка конструкторов занимает команда «Макларен».

Материалы по теме
Хэмилтон — о слабом темпе в гонке: машина сломана, что ли?
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android