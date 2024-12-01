Хэмилтон и Сайнс прокололи шины на обломках машины Албона

Гонщики «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и «Феррари» Карлос Сайнс на Гран-при Катара прокололи шины на обломках от зеркала Алекса Албона («Уильямс»), которое раздавил Валттери Боттас («Кик-Заубер»).

Официальной трансляции на территории Российской Федерации не будет. Тем не менее «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки Гран-при Катара, следить за ходом которой вы сможете, воспользовавшись нижеприведённой ссылкой.

Формула-1. Гран-при Катара — 2024. Онлайн-трансляция гонки

В личном зачёте чемпионский титул себе обеспечил нидерландец Макс Ферстаппен. Первое место в зачёте Кубка конструкторов занимает команда «Макларен».