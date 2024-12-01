Ферстаппен — о победе на Гран-при Катара: нам удалось переломить ситуацию
Поделиться
Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал свою победу на Гран-при Катара, который прошёл на трассе международного автодрома «Лусаил» (Доха).
Формула-1 2024. Этап 23, Доха, Катар
Гран-при Катара. Гонка (57 кругов, 308.611 км)
01 декабря 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:31:05.323
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+6.031
3
Оскар Пиастри
McLaren
+6.819
«Очень хорошая гонка. Вчера машина стала намного лучше, первый отрезок был очень быстрый — мы с Ландо постоянно подгоняли друг друга. У этой трассы хорошее сцепление, здесь по-настоящему интересно атаковать. Очень горд командой, нам удалось переломить ситуацию, я очень рад этой победе. Прогреть «хард» здесь очень тяжело, особенно с появлением автомобиля безопасности, поэтому на рестартах пришлось действовать иначе.
Абу-Даби? Трудно сказать. В прошлом году мы были там конкурентоспособны, надеюсь, и в этом году будем», — сказал Ферстаппен после финиша гонки в эфире телеканала Sky Sports.
Комментарии
- 1 декабря 2024
-
21:57
-
21:47
-
21:35
-
21:34
-
21:14
-
21:05
-
20:56
-
20:35
-
20:07
-
19:54
-
19:53
-
19:45
-
19:33
-
19:25
-
19:20
-
18:28
-
18:09
-
17:57
-
17:37
-
17:08
-
17:00
-
16:42
-
16:31
-
15:57
-
15:36
-
14:57
-
14:45
-
14:32
-
13:52
-
13:31
-
12:59
-
12:06
-
11:56
-
11:22
-
10:54