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Ферстаппен — о победе на Гран-при Катара: нам удалось переломить ситуацию

Ферстаппен — о победе на Гран-при Катара: нам удалось переломить ситуацию
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Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал свою победу на Гран-при Катара, который прошёл на трассе международного автодрома «Лусаил» (Доха).

Формула-1 2024. Этап 23, Доха, Катар
Гран-при Катара. Гонка (57 кругов, 308.611 км)
01 декабря 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:31:05.323
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+6.031
3
Оскар Пиастри
McLaren
+6.819

«Очень хорошая гонка. Вчера машина стала намного лучше, первый отрезок был очень быстрый — мы с Ландо постоянно подгоняли друг друга. У этой трассы хорошее сцепление, здесь по-настоящему интересно атаковать. Очень горд командой, нам удалось переломить ситуацию, я очень рад этой победе. Прогреть «хард» здесь очень тяжело, особенно с появлением автомобиля безопасности, поэтому на рестартах пришлось действовать иначе.

Абу-Даби? Трудно сказать. В прошлом году мы были там конкурентоспособны, надеюсь, и в этом году будем», — сказал Ферстаппен после финиша гонки в эфире телеканала Sky Sports.

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