Ферстаппен — о победе на Гран-при Катара: нам удалось переломить ситуацию

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал свою победу на Гран-при Катара, который прошёл на трассе международного автодрома «Лусаил» (Доха).

«Очень хорошая гонка. Вчера машина стала намного лучше, первый отрезок был очень быстрый — мы с Ландо постоянно подгоняли друг друга. У этой трассы хорошее сцепление, здесь по-настоящему интересно атаковать. Очень горд командой, нам удалось переломить ситуацию, я очень рад этой победе. Прогреть «хард» здесь очень тяжело, особенно с появлением автомобиля безопасности, поэтому на рестартах пришлось действовать иначе.

Абу-Даби? Трудно сказать. В прошлом году мы были там конкурентоспособны, надеюсь, и в этом году будем», — сказал Ферстаппен после финиша гонки в эфире телеканала Sky Sports.