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Шарль Леклер: на следующей неделе продолжим бороться за Кубок конструкторов

Шарль Леклер: на следующей неделе продолжим бороться за Кубок конструкторов
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Гонщик «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал своё выступление на Гран-при Катара, который прошёл на трассе международного автодрома «Лусаил» (Доха). Леклер занял в этой гонке второе место.

Формула-1 2024. Этап 23, Доха, Катар
Гран-при Катара. Гонка (57 кругов, 308.611 км)
01 декабря 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:31:05.323
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+6.031
3
Оскар Пиастри
McLaren
+6.819

«Я очень доволен. Я бы сразу согласился на второе место на такой трассе. Наша машина не слишком подходит ей, мы знали, что отыграть у «Макларена» очки будет трудно, но нам удалось, и на следующей неделе мы продолжим бороться за Кубок конструкторов.

Если честно, не знаю, что было с шинами, но я атаковал — в том числе на поребриках, потому что там можно было отыграть много времени. Жаль, что так случилось с Карлосом, но в целом это всё равно был позитивный уикенд для нашей команды.

Трудно предсказать, что будет в Абу-Даби. Борьба очень плотная. 21 очко — это всё ещё много, но всё возможно, и мы сделаем всё, что в наших силах», — сказал Леклер после финиша гонки в эфире телеканала Sky Sports.

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