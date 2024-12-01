Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Оскар Пиастри: мы, конечно, рассчитывали на большее

Оскар Пиастри: мы, конечно, рассчитывали на большее
Комментарии

Гонщик «Макларена» Оскар Пиастри оценил своё выступление на Гран-при Катара, который прошел на трассе международного автодрома «Лусаил» (Доха). Австралиец занял в этой гонке третье место.

Формула-1 2024. Этап 23, Доха, Катар
Гран-при Катара. Гонка (57 кругов, 308.611 км)
01 декабря 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:31:05.323
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+6.031
3
Оскар Пиастри
McLaren
+6.819

«Это была сложная гонка. У машин впереди был схожий темп, было очень трудно держаться в зоне DRS и обгонять. У нас была хорошая борьба с Шарлем.

Я рад быть на подиуме, но мы, конечно, рассчитывали на большее. Не знаю, за что Ландо получил штраф, но он по нам ударил.

Это будет захватывающее завершение года. Надеюсь, мы будем сильны, но нам придётся приложить все усилия, чтобы победить», — сказал после финиша гонки в эфире телеканала Sky Sports.

Материалы по теме
Ферстаппен выиграл Гран-при Катара, Леклер — 2-й, Пиастри — 3-й, Чжоу — 8-й
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android