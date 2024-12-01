Оскар Пиастри: мы, конечно, рассчитывали на большее
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Гонщик «Макларена» Оскар Пиастри оценил своё выступление на Гран-при Катара, который прошел на трассе международного автодрома «Лусаил» (Доха). Австралиец занял в этой гонке третье место.
Формула-1 2024. Этап 23, Доха, Катар
Гран-при Катара. Гонка (57 кругов, 308.611 км)
01 декабря 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:31:05.323
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+6.031
3
Оскар Пиастри
McLaren
+6.819
«Это была сложная гонка. У машин впереди был схожий темп, было очень трудно держаться в зоне DRS и обгонять. У нас была хорошая борьба с Шарлем.
Я рад быть на подиуме, но мы, конечно, рассчитывали на большее. Не знаю, за что Ландо получил штраф, но он по нам ударил.
Это будет захватывающее завершение года. Надеюсь, мы будем сильны, но нам придётся приложить все усилия, чтобы победить», — сказал после финиша гонки в эфире телеканала Sky Sports.
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