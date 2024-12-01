Общий зачёт Ф-1: «Ред Булл» потерял шансы в Кубке конструкторов, «Кик-Заубер» набрал очки

По итогам Гран-при Катара Формулы-1 команда «Ред Булл» официально потеряла шансы на победу в Кубке конструкторов, а разрыв между «Феррари» и «Маклареном» сократился до 21 очка. Кроме того, «Альпин» вернула себе шестую позицию, опередив «Хаас», а команда «Кик-Заубер» набрала первые очки в сезоне.
Формула-1. Кубок конструкторов:
1. «Макларен» — 640 очков.
2. «Феррари» — 619.
3. «Ред Булл» — 581.
4. «Мерседес» — 446.
5. «Астон Мартин» — 92.
6. «Альпин» — 59.
7. «Хаас» — 54.
8. «РБ» — 46.
9. «Уильямс» — 17.
10. «Кик-Заубер» — 4.
В личном зачёте в борьбе за второе место Норриса и Леклера теперь разделяют лишь восемь очков. Следом за ними по-прежнему Пиастри, Сайнс и Расселл с Хэмилтоном. Всего в таблице лишь два изменения — Гасли опередил Цуноду и поднялся на 11-ю строчку, а Боттас теперь 22-й — впереди Сарджента (по числу 13-х мест).
Формула-1. Личный зачёт (топ-10):
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 429 очков.
2. Ландо Норрис («Макларен») — 349.
3. Шарль Леклер («Феррари») — 341.
4. Оскар Пиастри («Макларен») — 291.
5. Карлос Сайнс («Феррари») — 272.
6. Джордж Расселл («Мерседес») — 235.
7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 211.
8. Серхио Перес («Ред Булл») — 152.
9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 68.
10. Нико Хюлькенберг («Хаас») — 37.