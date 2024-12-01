Общий зачёт Ф-1: «Ред Булл» потерял шансы в Кубке конструкторов, «Кик-Заубер» набрал очки

По итогам Гран-при Катара Формулы-1 команда «Ред Булл» официально потеряла шансы на победу в Кубке конструкторов, а разрыв между «Феррари» и «Маклареном» сократился до 21 очка. Кроме того, «Альпин» вернула себе шестую позицию, опередив «Хаас», а команда «Кик-Заубер» набрала первые очки в сезоне.

Формула-1. Кубок конструкторов:

1. «Макларен» — 640 очков.

2. «Феррари» — 619.

3. «Ред Булл» — 581.

4. «Мерседес» — 446.

5. «Астон Мартин» — 92.

6. «Альпин» — 59.

7. «Хаас» — 54.

8. «РБ» — 46.

9. «Уильямс» — 17.

10. «Кик-Заубер» — 4.

В личном зачёте в борьбе за второе место Норриса и Леклера теперь разделяют лишь восемь очков. Следом за ними по-прежнему Пиастри, Сайнс и Расселл с Хэмилтоном. Всего в таблице лишь два изменения — Гасли опередил Цуноду и поднялся на 11-ю строчку, а Боттас теперь 22-й — впереди Сарджента (по числу 13-х мест).

Формула-1. Личный зачёт (топ-10):

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 429 очков.

2. Ландо Норрис («Макларен») — 349.

3. Шарль Леклер («Феррари») — 341.

4. Оскар Пиастри («Макларен») — 291.

5. Карлос Сайнс («Феррари») — 272.

6. Джордж Расселл («Мерседес») — 235.

7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 211.

8. Серхио Перес («Ред Булл») — 152.

9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 68.

10. Нико Хюлькенберг («Хаас») — 37.