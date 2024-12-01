Окон досрочно покинет «Альпин», в Абу-Даби его заменит Дуэн — The Race

Эстебан Окон, скорее всего, досрочно покинет «Альпин». В Абу-Даби его заменит Джек Дуэн. Об этом сообщает издание The Race.

Отмечается, что Окон демонстрировал необычное поведение после схода на Гран-при Катара.

«Я хотел бы поблагодарить команду за их упорную работу в этой гонке и за их упорную работу в течение всего года. Когда дела идут не очень хорошо, инженеры и механики работают сообща, и это самое главное. Важно смотреть вперёд и убедиться, как мы можем подготовиться к будущему», — сказал Окон.

Предполагается, что руководство «Альпин» рассматривало возможность замены Окона ещё перед этапом в Катаре на фоне регулярных жалоб француза на то, что его машина медленнее, чем у Пьера Гасли, хотя в самой команде заверяют, что у пилотов болиды одинаковой спецификации.

Представитель «Альпин», однако, заявил, что «никаких официальных комментариев от команды нет».