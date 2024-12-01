«Я не идиот». Норрис прокомментировал свой штраф стоп-энд-гоу на Гран-при Катара

Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал своё выступление на Гран-при Катара, который прошел на трассе международного автодрома «Лусаил» (Доха). По ходу гонки британец получил штраф стоп-энд-гоу и финишировал на 10-м месте.

«Честно говоря, я не знаю, что сделал не так в тот момент. Видимо, я не снизил скорость под желтым флагом. Я не идиот, если бы я знал, что будет желтый, я бы снизил скорость.

Не знаю, пропустил ли я это или просто сглупил, но правило таково: если вы не сбросите скорость под желтым, то это штраф, так что это справедливое наказание.

У меня в конце был чистый воздух, но, конечно, это упущенная возможность. Это совершенно очевидно.

Команда дала мне сегодня отличную машину. Я разочарован, что не принёс ей заслуженных очков. Команда отлично справляется, но я её подвёл» — сказал Норрис после финиша гонки в эфире телеканала Sky Sports.