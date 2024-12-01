Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Я не идиот». Норрис прокомментировал свой штраф стоп-энд-гоу на Гран-при Катара

«Я не идиот». Норрис прокомментировал свой штраф стоп-энд-гоу на Гран-при Катара
Аудио-версия:
Комментарии

Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал своё выступление на Гран-при Катара, который прошел на трассе международного автодрома «Лусаил» (Доха). По ходу гонки британец получил штраф стоп-энд-гоу и финишировал на 10-м месте.

Формула-1 2024. Этап 23, Доха, Катар
Гран-при Катара. Гонка (57 кругов, 308.611 км)
01 декабря 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:31:05.323
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+6.031
3
Оскар Пиастри
McLaren
+6.819

«Честно говоря, я не знаю, что сделал не так в тот момент. Видимо, я не снизил скорость под желтым флагом. Я не идиот, если бы я знал, что будет желтый, я бы снизил скорость.

Не знаю, пропустил ли я это или просто сглупил, но правило таково: если вы не сбросите скорость под желтым, то это штраф, так что это справедливое наказание.

У меня в конце был чистый воздух, но, конечно, это упущенная возможность. Это совершенно очевидно.

Команда дала мне сегодня отличную машину. Я разочарован, что не принёс ей заслуженных очков. Команда отлично справляется, но я её подвёл» — сказал Норрис после финиша гонки в эфире телеканала Sky Sports.

Материалы по теме
Ферстаппен выиграл Гран-при Катара, Леклер — 2-й, Пиастри — 3-й, Чжоу — 8-й
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android