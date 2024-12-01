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Стало известно, почему Окон согласился на досрочное увольнение из «Альпин»

Стало известно, почему Окон согласился на досрочное увольнение из «Альпин»
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Репортёр Sky Sports Тед Кравиц подтвердил информацию The Race о том, что Эстебан Окон досрочно покинет «Альпин», а в Абу-Даби его заменит Джек Дуэн. При этом Кравиц раскрыл, почему француз согласился на досрочное увольнение из «Альпин».

Дело в том, что Окон добивался разрешения выступать за команду «Хаас», к которой он присоединится в следующем году, на предсезонных тестах в Абу-Даби и, похоже, пришёл к соглашению с «Альпин». Его нынешняя команда согласилась отпустить его раньше, а сама получит возможность обкатать Дуэна в боевых условиях.

В «Альпин» пока отказываются комментировать эти сообщения.

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