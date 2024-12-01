Ферстаппен — о Расселле: я потерял к нему всякое уважение, пошёл он…

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен жёстко высказался о гонщике «Мерседеса» Джордже Расселле. Нидерландец заявил, что Джордж только пытается выглядеть мило, но на самом деле он совсем другой человек.

«Я думаю, что испытываю большое уважение ко многим гонщикам, но после вчерашнего я полностью потерял к нему уважение. Это просто смешно, как он пытался получить для меня штраф. И я был очень зол на него из-за этого.

Буду ли я с ним разговаривать? Не сейчас, но знаешь что? Он всегда очень мил перед камерой, но, когда ты сидишь с ним наедине, он просто другой человек. Он может просто пойти на … [к чёрту]. Я не хочу иметь с ним ничего общего», — приводит слова Ферстаппена Viaplay.