Ферстаппен — о Расселле: никогда не видел, чтобы кто-то пытался так навредить

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен обвинил гонщика «Мерседеса» Джорджа Расселла во лжи. Так нидерландец прокомментировал попытки Джорджа выпросить для Макса штраф у судей.

«Я много раз бывал в комнате стюардов и никогда не видел, чтобы кто-то пытался так навредить. Я потерял к нему всякое уважение», — сказал Ферстаппен на пресс-конференции после окончания Гран-при Катара.

В субботу четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен был оштрафован за неоправданно медленную езду и блокировку Джорджа Расселла. И Джордж, и Макс находились не на быстром круге. Стюарды Международной автомобильной федерации (ФИА) отобрали одну позицию у гонщика «Ред Булл», а поул перешёл Расселлу.