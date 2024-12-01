Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ферстаппен — о Расселле: никогда не видел, чтобы кто-то пытался так навредить

Ферстаппен — о Расселле: никогда не видел, чтобы кто-то пытался так навредить
Комментарии

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен обвинил гонщика «Мерседеса» Джорджа Расселла во лжи. Так нидерландец прокомментировал попытки Джорджа выпросить для Макса штраф у судей.

«Я много раз бывал в комнате стюардов и никогда не видел, чтобы кто-то пытался так навредить. Я потерял к нему всякое уважение», — сказал Ферстаппен на пресс-конференции после окончания Гран-при Катара.

В субботу четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен был оштрафован за неоправданно медленную езду и блокировку Джорджа Расселла. И Джордж, и Макс находились не на быстром круге. Стюарды Международной автомобильной федерации (ФИА) отобрали одну позицию у гонщика «Ред Булл», а поул перешёл Расселлу.

Материалы по теме
Ферстаппен — о Расселле: я потерял к нему всякое уважение, пошёл он…
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android