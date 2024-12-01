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Руководитель «Альпин» высказался о слухах о досрочном уходе Окона

Руководитель «Альпин» высказался о слухах о досрочном уходе Окона
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Руководитель «Альпин» Оливер Оукс прокомментировал слухи о том, что Эстебан Окон досрочно покинет команду, а в Абу-Даби его заменит Джек Дуэн.

«Я слышал его комментарии. Очевидно, я был только на пит-уолле, так что посмотрим, что из этого выйдет.

Выступит ли он за нас в Абу-Даби? Таков был план. Посмотрим», — приводит слова Оукса официальный сайт Формулы-1.

После финиша Гран-при Катара репортёр Sky Sports Тед Кравиц раскрыл, почему француз согласился на досрочное увольнение из «Альпин». Окон добивался разрешения выступать за команду «Хаас», к которой он присоединится в следующем году, на предсезонных тестах в Абу-Даби и, похоже, пришёл к соглашению с «Альпин». Его нынешняя команда якобы согласилась отпустить его раньше, а сама получит возможность обкатать Дуэна в боевых условиях.

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