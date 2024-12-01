«Ты и твои дружки из ФИА довольны?» Ферстаппен повздорил с Расселлом — Кравиц

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказал претензии представителю «Мерседеса» Джорджу Расселлу перед гонкой Гран-при Катара Формулы-1, утверждает репортёр Sky Sports Тед Кравиц.

По информации источника, Ферстаппен остался крайне недоволен тем фактом, что в том числе благодаря свидетельствам Расселла Макса лишили поул-позишен по итогам квалификации.

«Ходит слух — и я думаю, что вы увидите эту историю в Drive to Survive в феврале — что в комнате, где гонщики ожидали выхода на парад пилотов, Макс столкнулся с Джорджем, он всё ещё кипел. И было сказано примерно следующее: «Ну что, ты и твои дружки из ФИА довольны тем, что вы сделали?» Реальная цитата была весьма грубой — не буду её приводить», — сказал Кравиц.