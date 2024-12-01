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Ферстаппен: возможно, мне не следует быть вежливым

Ферстаппен: возможно, мне не следует быть вежливым
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен заявил, что он возмущён своим наказанием за блокировку гонщика «Мерседеса» Джорджа Расселла во время квалификации Гран-при Катара, а также попытками Джорджа выпросить для Макса штраф у судей.

«Я не мог поверить, что получил его [штраф]. Но в каком-то смысле в этом мире меня уже ничего не удивляет. Я этим не доволен, но в какой-то момент приходится просто перевернуть страницу.

Было не очень приятно видеть, как это происходит, потому что, по-моему, это первый случай, когда кто-то был оштрафован за медленный круг.

На самом деле, я просто пытался быть вежливым, так что, возможно, мне не следует быть вежливым. Я не хотел никого обманывать, чтобы помешать подготовке их круга. И делая это, будучи вежливым, по сути, получаешь штраф.

И я пытался это объяснить, но у меня было такое чувство, будто разговариваю с кирпичной стеной, так что по какой-то причине мало что было возможно объяснить.

Я был весьма удивлён, когда сидел в комнате стюардов и наблюдал за происходящим. Честно говоря, это было очень разочаровывающее», — приводит слова Ферстаппена Motorsport.

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