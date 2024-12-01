Хэмилтон обратился к «Мерседесу» после своих ошибок и высказался о проблемах с машиной

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался о проблемах с машиной в гонке Гран-при Катара, а также принёс извинения команде за то, что допустил фальстарт и позднее превысил скорость на пит-лейне.

«Всё просто пошло не слишком здорово, так бывает. Не судите меня по неудачам. Я собираюсь завтра начать новый день и попробовать ещё раз. Мы с машиной не слишком поладили. В начале мы были очень-очень далеко, и у меня было недостаточно развёрнуто переднее антикрыло, машины довольно сильно отличались, и управлять моей было не здорово.

Но сегодня я сам виноват, и я приношу извинения команде за фальстарт и за инцидент на пит-лейне», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.