«У меня было на 160 л. с. меньше». Алонсо — о проблемах с мотором на Гран-при Катара

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо рассказал о проблемах с мотором на его машине, на которые он жаловался по радио по ходу гонки Гран-при Катара.

«В прошлом году у нас уже были подобные проблемы, когда на первых кругах гонки или рестарте машина ведёт себя словно ещё в режиме машины безопасности, даже если вы изменили настройки. Когда вы ускоряетесь после зелёного флага, у вас нет энергии от батареи, нет мощности и в первые секунды разгона вы находитесь в окружении машин без 160 л. с. Мы знали о проблеме и думали, что она решена, но она возникла снова, из-за этого я потерял три позиции», — приводит слова Алонсо испанское издание As.