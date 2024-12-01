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Хорнер намекнул, что Пересу стоит самому принять решение об уходе из «Ред Булл»

Хорнер намекнул, что Пересу стоит самому принять решение об уходе из «Ред Булл»
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер после окончания Гран-при Катара намекнул Серхио Пересу, что ему следует по собственному желанию покинуть команду из-за череды откровенно слабых результатов.

«В этом году мы выиграли девять Гран-при против пяти у любой другой команды. Во всех этих девяти гонках побеждал Макс, тогда как в любой другой команде гонщики делили победы между собой.

Мы выбываем из борьбы за Кубок конструкторов, и это очень досадно, потому что именно там распределяются финансовые доходы.

Чеко был для нас замечательным гонщиком в 2021, 2022, 2023 годах, он внёс свой вклад в чемпионство Макса в 2021 году, в Кубок конструкторов в 2022 и 2023 годах, и прежде всего он отличный парень.

Ему не нравится ситуация, в которой он сейчас находится. Он знает, какое давление оказывается в нашем деле, и мы окажем ему всю возможную поддержку до клетчатого флага в Абу-Даби.

И то, что он решит сделать, это будет именно его решением. Он достаточно взрослый и мудрый, чтобы прийти к собственным выводам», — приводит слова Хорнера Sky Sports.

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