Серхио Перес объяснил свой вылет на Гран-при Катара перед рестартом гонки

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал своё выступление на Гран-при Катара, который прошёл на трассе международного автодрома «Лусаил» (Доха). Перес считает, что он боролся за подиум, но в итоге он сошёл с дистанции и не набрал никаких очков.

«В какой-то момент всё складывалось для меня неплохо, я шёл на пятом месте, и мы боролись за подиум. Затем, когда я прогревал шины, готовясь к рестарту, у меня произошла серьёзная перегрузка, когда я разгонялся на выходе из 12-го поворота. Из-за холодных шин я не смог справиться с машиной, что, по сути, привело к потере управления.

Очень обидно, что всё так закончилось. В этот уикенд у меня были некоторые положительные моменты в плане производительности, и думаю, мы много поняли о машине и нашли правильное направление.

Сезон сложился для меня не лучшим образом, было много взлётов и падений, и нам нужно кое-что пересмотреть. Мы все участвуем в этом вместе, как одна команда, и пытаемся вернуть наш сезон в нужное русло, надеюсь, в Абу-Даби сможем это сделать и у нас получится провести отличный уикенд», — приводит слова Переса пресс-служба «Ред Булл».