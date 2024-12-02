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Оливер Оукс признал переговоры «Альпин» с «Мерседесом» о досрочном уходе Окона

Оливер Оукс признал переговоры «Альпин» с «Мерседесом» о досрочном уходе Окона
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Руководитель «Альпин» Оливер Оукс рассказал о переговорах с «Мерседесом» о том, чтобы Эстебан Окон досрочно покинул французскую команду, а в Абу-Даби его заменил Джек Дуэн.

«Обсуждение было, но окончательного решения пока нет. Но мы об этом говорили. Это немного сложно, потому что, хотя он и наш гонщик, он также является пилотом системы «Мерседеса», и, очевидно, он хотел бы освободиться пораньше.

На самом деле в этом заинтересованы все стороны. Можно сказать, хорошо, что Джек придёт пораньше. И Эстебану будет хорошо уйти пораньше. Думаю, это устраивает всех.

Возможно, нам выгоднее привлечь Джека сейчас, чтобы он сработался со всеми и набирался опыта сейчас, а не в следующем году в Австралии.

Думаю, у Тото [Вольфа] и Флавио [Бриаторе] действительно хорошие отношения, поэтому я уверен, что они сделают то, что правильно друг для друга», — приводит слова Оукса Motorsport.

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