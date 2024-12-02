Стелла призвал ФИА рассмотреть вопрос соразмерности наказаний гонщиков

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла признал, что Ландо Норрис действительно превысил скорость под жёлтыми фагами на Гран-при Катара, но настаивает, что наказание в виде 10 секунд стоп-энд-гоу не соответствует нарушению.

«Я считаю, что штраф не соразмерен нарушению. Была ли непосредственная опасность для кого-либо? Была ли в том месте какая-то авария? Наказание непропорционально совершённому нарушению.

Интересно, что сама ФИА то вывешивала, то снимала жёлтый флаг. Это говорит о том, насколько серьёзной была ситуация с конкретной точки зрения. Я признаю, что Ландо не замедлился, но отсутствие какой-либо конкретики и соразмерности очень беспокоит и также является фактором, который может оказать решающее влияние на борьбу за Кубок конструкторов.

Это, безусловно, существенный вопрос, который ФИА должна очень серьёзно рассмотреть, если мы хотим, чтобы в гонках Формулы-1 царила справедливость. Нам необходимо убедиться, что бизнес ведётся таким образом, чтобы гарантировать некий фундаментальный элемент пропорциональности и конкретности при применении штрафа. В противном случае последствия могут выйти из-под контроля. И я думаю о будущем Формулы-1, а не конкретно об этом случае», — приводит слова Стеллы Planet F1.

В ФИА уже отметили, что намерены провести совещание с гоночной дирекцией, чтобы внести ясность в вопрос о штрафах в Катаре.