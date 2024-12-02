Стролл высказался о сходе на Гран-при Катара после столкновения с Албоном

Пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл прокомментировал своё выступление в гонке Гран-при Катара. Канадец столкнулся с пилотом «Уильямса» Александером Албоном в начале заезда, из-за чего был вынужден сойти. Албон продолжил выступление, показав 15-й результат.

«С самого начала гонки ощущения от машины были не очень. Во втором повороте я заблокировал передние колёса, что странно, потому что на самом деле это не тот поворот, где нужно сильно тормозить. Затем в пятом повороте я столкнулся с Алексом Албоном, что было совершенно непреднамеренно. Я не пытался обогнать его. Просто старался удержаться на траектории внутри поворота, но у меня была огромная недостаточная поворачиваемость. Ничего не мог с этим поделать, так что, возможно, мои шины работали неправильно. Обидно выбывать из гонки, но мы постараемся наверстать упущенное в Абу-Даби», — приводит слова Стролла пресс-служба «Астон Мартин».

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