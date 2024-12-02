Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Пьер Гасли прокомментировал пятое место на Гран-при Катара

Пьер Гасли прокомментировал пятое место на Гран-при Катара
Комментарии

Пилот «Альпин» Пьер Гасли поделился мнением о своём выступлении на Гран-при Катара, где он показал пятый результат.

«Это была невероятная гонка. Я финишировал на пятом месте и очень рад за всю команду. Чувствовал, что с самого начала дела шли хорошо. Старт был тяжёлым, но у нас хватило скорости, чтобы не отставать от Кевина Магнуссена. За машиной безопасности мы решили взять «хард», а затем пришлось вплоть до финиша удерживать атаки Карлоса Сайнса. Безусловно, это была приятная гонка. Ощущения от болида были хорошие. Я был вполне уверен, что смогу удержаться на пятом месте. Мы выходим в финальный раунд борьбы за Кубок конструкторов и должны быть к этому готовы», — приводит слова Гасли пресс-служба «Альпин».

Материалы по теме
Кто худший гонщик Гран-при Катара Формулы-1?
Рейтинг
Кто худший гонщик Гран-при Катара Формулы-1?

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android