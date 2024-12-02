Пьер Гасли прокомментировал пятое место на Гран-при Катара

Пилот «Альпин» Пьер Гасли поделился мнением о своём выступлении на Гран-при Катара, где он показал пятый результат.

«Это была невероятная гонка. Я финишировал на пятом месте и очень рад за всю команду. Чувствовал, что с самого начала дела шли хорошо. Старт был тяжёлым, но у нас хватило скорости, чтобы не отставать от Кевина Магнуссена. За машиной безопасности мы решили взять «хард», а затем пришлось вплоть до финиша удерживать атаки Карлоса Сайнса. Безусловно, это была приятная гонка. Ощущения от болида были хорошие. Я был вполне уверен, что смогу удержаться на пятом месте. Мы выходим в финальный раунд борьбы за Кубок конструкторов и должны быть к этому готовы», — приводит слова Гасли пресс-служба «Альпин».

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