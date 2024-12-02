Гуаньюй Чжоу отреагировал на первые очки «Кик-Заубера» в сезоне Формулы-1

Пилот «Кик-Заубера» китаец Гуаньюй Чжоу прокомментировал выступление на Гран-при Катара, где он повторил лучший результат в карьере, став восьмым. Финиш в очках стал для «Кик-Заубера» первым в сезоне.

«Какая гонка! Невероятно рад за команду. Всё шло к тому, что мы покажем сильное выступление, и мы это сделали. Темп был отличным, мы не допускали ошибок, совершали обгоны, когда это было необходимо, и идеально реализовали стратегию.

Долгожданные очки — это большая награда за упорный труд и стойкость, показанные нами в сезоне. И этот результат становится ещё значимей, учитывая, с какими трудностями мы столкнулись. Уважение команде за великолепную гонку», — приводит слова Чжоу пресс-служба «Кик-Заубера».

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