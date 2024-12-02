«Ред Булл», «РБ» и «Альпин» отказались от идеи пригласить Колапинто — два источника

Две команды «Ред Булл», а также французская «Альпин» пересмотрели свои прежние планы и больше не заинтересованы в услугах аргентинского гонщика «Уильямса» Франко Колапинто, утверждают издания PlanetF1 и SpeedCafe.

По данным журналистов, на фоне регулярных аварий Колапинто в последних гонках сначала «Ред Булл» перестал рассматривать Колапинто как кандидата в главную команду концерна, а во время Гран-при Катара от варианта с Колапинто отказалась и вторая команда «РБ». Теперь если кто-то из нынешних пилотов итальянского коллектива отправится на повышение в «Ред Булл», то его место должен занять воспитанник «быков» Исак Хаджар.

Больше не заинтересованы в услугах Колапинто и в «Альпин», где ярко проявивший себя аргентинец угрожал выступлениям Джека Дуэна в сезоне-2025. Таким образом, вероятнее всего, Франко проведёт следующий год в роли резервного пилота «Уильямса».