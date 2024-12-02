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Фернандо Алонсо иронично отреагировал на скандальный штраф Ферстаппена в Катаре

Фернандо Алонсо иронично отреагировал на скандальный штраф Ферстаппена в Катаре
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Двукратный чемпион мира пилот «Астон Мартин» испанец Фернандо Алонсо прокомментировал штраф голландца Макса Ферстаппена в квалификации Гран-при Катара.

Напомним, Ферстаппен был наказан за блокировку британца Джорджа Расселла на медленном круге, из-за чего лишился поул-позиции и получил штрафной балл. Отметим, что Расселл также находился на медленном круге.

«Ферстаппен был на медленном круге, но и Джордж также был на медленном, не так ли? Если я буду на медленном круге в Абу-Даби, то буду ехать как сумасшедший, чтобы машине впереди дали штраф, если она мне помешает», — приводит слова Алонсо издание The Athletic.

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