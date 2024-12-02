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Чжоу может перейти в «Кадиллак», его менеджер должен стать боссом команды – Blick

Чжоу может перейти в «Кадиллак», его менеджер должен стать боссом команды – Blick
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Китайский гонщик Гуаньюй Чжоу может перейти в «Кадиллак», который присоединится к Формуле-1 в 2026 году. Как информирует Blick, такой вариант может воплотиться в жизнь, если пост руководителя американской команды займёт менеджер Чжоу и бывший спортивный директор «Маруси» Грэм Лоудон. По сведениям издания, такой расклад вполне реален.

Напомним, по окончании сезона Чжоу покинет «Кик-Заубер».

В нынешнем сезоне Формулы-1 Гуаньюй перед последним Гран-при набрал четыре очка и сейчас занимает 20-е место в общем зачёте пилотов.

Ранее сообщалось, что, помимо Чжоу, переход в «Кадиллак» рассматривают ещё два гонщика Формулы-1.

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