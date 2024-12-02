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Джек Дуэн заменит Эстебана Окона на Гран-при Абу-Даби

Джек Дуэн заменит Эстебана Окона на Гран-при Абу-Даби
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Австралийский пилот «Альпин» Джек Дуэн примет участие в Гран-при Абу-Даби. Как информирует пресс-служба гоночного коллектива, 21-летний спортсмен заменит француза Эстебана Окона, который покинет команду по окончании сезона.

Отмечается, что Эстебан сможет принять участие в предсезонных тестах в Абу-Даби за «Хаас».

Ранее сообщалось, будто руководство «Альпин» рассматривало возможность замены Окона ещё перед этапом в Катаре на фоне регулярных жалоб француза на то, что его болид медленнее, чем у Пьера Гасли, хотя в самой команде заверяют, что у пилотов болиды одинаковой спецификации.

Гран-при Абу-Даби состоится с 6 по 8 декабря. Это будет заключительный этап нынешнего сезона Формулы-1.

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