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Цунода не понял команду по радио в Катаре, подумав, что на трассу вышел бобёр

Цунода не понял команду по радио в Катаре, подумав, что на трассу вышел бобёр
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Пилот «РБ» Юки Цунода рассказал о курьёзном эпизоде, произошедшем с ним в гонке Гран-при Катара, которая состоялась на минувших выходных в Дохе.

По словам японца, он неправильно понял слова команды по радио, сообщившей ему об оторванном зеркале Алекса Албона (англ. mirror) на трассе, и подумал, что на трек вышел бобёр (англ. beaver).

«Это было зеркало? Я подумал, что это был бобёр. Мои инженеры сказали: «Здесь бобёр». Но что он делает на Ближнем Востоке? Как это возможно? Окей, возможно, подобные сюрпризы связаны с глобальным потеплением», — приводит слова Цуноды издание Motorsport.

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