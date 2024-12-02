«Карма». Ламбьязе сделал отсылку к штрафу Ферстаппена после победы Макса в Катаре

Гоночный инженер пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена Джанпьеро Ламбьязе в шутливой манере высказался после выступления своего подопечного на Гран-при Катара. Напомним, после квалификации нидерландец получил штраф в одну позицию за неоправданно медленную езду и блокировку британского гонщика Джорджа Расселла («Мерседес»), из-за чего потерял поул. На старте гонки Макс сумел выйти в лидеры, опередив Ландо Норриса из «Макларена» и Расселла и в итоге стал победителем заезда.

«Карма — замечательная вещь. Сегодня ты определённо не ехал слишком медленно. Отличная работа», — сказал Джанпьеро по радио после победы Макса.

Ландо Норрис поздравил Макса Ферстаппена с чемпионством: