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«Карма». Ламбьязе сделал отсылку к штрафу Ферстаппена после победы Макса в Катаре

«Карма». Ламбьязе сделал отсылку к штрафу Ферстаппена после победы Макса в Катаре
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Гоночный инженер пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена Джанпьеро Ламбьязе в шутливой манере высказался после выступления своего подопечного на Гран-при Катара. Напомним, после квалификации нидерландец получил штраф в одну позицию за неоправданно медленную езду и блокировку британского гонщика Джорджа Расселла («Мерседес»), из-за чего потерял поул. На старте гонки Макс сумел выйти в лидеры, опередив Ландо Норриса из «Макларена» и Расселла и в итоге стал победителем заезда.

«Карма — замечательная вещь. Сегодня ты определённо не ехал слишком медленно. Отличная работа», — сказал Джанпьеро по радио после победы Макса.

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