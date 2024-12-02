ФИА объяснила жёсткий штраф Ландо Норриса на Гран-при Катара

Международная автомобильная федерация (ФИА) прокомментировала 10-секундное наказание, которое получил пилот «Макларена» Ландо Норрис за превышение скорости под жёлтыми флагами на Гран-при Катара.
«Наказание соответствовало инструкциям, которые были разосланы командам 19 февраля 2024 года. Это считается серьёзным нарушением мер безопасности, поэтому подобное нарушение влечёт за собой столь суровое наказание», — приводит заявление ФИА Motorsport.
Напомним, на Гран-при Катара Норрис показал 10-й результат. Победителем стал Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл».
Ранее руководитель «Макларена» Андреа Стелла призвал ФИА рассмотреть вопрос соразмерности наказаний гонщиков.
Ландо Норрис поздравил Макса Ферстаппена с чемпионством: