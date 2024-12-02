ФИА объяснила жёсткий штраф Ландо Норриса на Гран-при Катара

Международная автомобильная федерация (ФИА) прокомментировала 10-секундное наказание, которое получил пилот «Макларена» Ландо Норрис за превышение скорости под жёлтыми флагами на Гран-при Катара.

«Наказание соответствовало инструкциям, которые были разосланы командам 19 февраля 2024 года. Это считается серьёзным нарушением мер безопасности, поэтому подобное нарушение влечёт за собой столь суровое наказание», — приводит заявление ФИА Motorsport.

Напомним, на Гран-при Катара Норрис показал 10-й результат. Победителем стал Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл».

Ранее руководитель «Макларена» Андреа Стелла призвал ФИА рассмотреть вопрос соразмерности наказаний гонщиков.

Материалы по теме Стелла призвал ФИА рассмотреть вопрос соразмерности наказаний гонщиков

Ландо Норрис поздравил Макса Ферстаппена с чемпионством: