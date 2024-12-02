ФИА пояснила решение не вводить режим VSC после отрыва зеркала у Албона в Катаре

Международная автомобильная федерация (ФИА) выступила с пояснением своего решения по инциденту в гонке Гран-при Катара Формулы-1.

Напомним, в середине заезда у пилота «Уильямса» Алекса Албона оторвалось зеркало заднего вида, однако режим виртуального сейфти-кара не был введён, а были показаны жёлтые флаги.

Отметим, что зеркало было раздавлено спустя четыре круга Валттери Боттасом из «Кик-Заубера», а Карлос Сайнс и Льюис Хэмилтон получили проколы из-за осколков.

«Машина безопасности не выпускается, если количество мусора небольшое либо он находится за пределами трассы. Это обычная практика. Обломки после удара машины о зеркало и проколы вынудили ввести сейфти-кар. Виртуальный сейфти-кар не стал бы решением, поскольку маршал не успел бы убрать обломки», — говорится в заявлении ФИА.