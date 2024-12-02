«Должен был финишировать в топ-3». Сайнс — о проколе на Гран-при Катара

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал выступление на Гран-при Катара, где он показал шестой результат. Испанский гонщик проколол шину на обломках от зеркала Александера Албона («Уильямс»), которое раздавил Валттери Боттас («Кик-Заубер»), из-за чего потерял много времени.

«В начале круга случился прокол, так что весь круг мне пришлось ехать со спущенным колесом. В результате я потерял много времени. Это был действительно ужасный сценарий. Я должен был финишировать в первой четвёрке, может, даже в топ-3, но никак не шестым», — приводит слова Сайнса пресс-служба Формул-1.

Победителем Гран-при Катара стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

Карлос Сайнс потренировался в Монако с лучшим велогонщиком мира: