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Хорнер дал категоричную оценку поведению Расселла, настоявшего на штрафе Ферстаппена

Хорнер дал категоричную оценку поведению Расселла, настоявшего на штрафе Ферстаппена
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Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал штраф пилота команды голландца Макса Ферстаппена в квалификации минувшего Гран-при Катара.

Напомним, Ферстаппен был наказан за блокировку британца Джорджа Расселла на медленном круге, из-за чего лишился поул-позиции и получил штрафной балл. Отметим, что Расселл также находился на медленном круге.

«Штраф был преимущественно обусловлен истерикой Джорджа, который был довольно истеричен в этот уикенд. Это была доля психологической игры», — приводит слова Хорнера издание GPblog.

Ранее Алонсо иронично отреагировал на скандальный штраф Ферстаппена в Катаре.

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