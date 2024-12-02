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Хэмилтон — перед уходом из «Мерседеса»: не думаю, что получится закончить на высоте

Хэмилтон — перед уходом из «Мерседеса»: не думаю, что получится закончить на высоте
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился мнением о предстоящем уходе из немецкой команды. В следующем сезоне британец будет выступать за «Феррари».

«Не думаю, что в итоге получится закончить на высоте. Важно приложить максимум усилий. Не ожидаю, что предстоящий уикенд пройдёт намного лучше, чем прошлые, но, естественно, я буду стараться. Возможно, я добьюсь лучшего результата, но в любом случае это не имеет большого значения.

Последние гонки никак не повлияли на всё то, что мы сделали вместе. Это были настоящие американские горки эмоций. В моей карьере были как отличные, так и неудачные гонки. Плохих было не так много», — приводит слова Хэмилтона GPblog.

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