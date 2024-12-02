Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хельмут Марко отреагировал на вылет Переса в Катаре

Хельмут Марко отреагировал на вылет Переса в Катаре
Комментарии

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал вылет пилота команды мексиканца Серхио Переса в гонке Гран-при Катара.

Напомним, Перес потерял управление во время прогрева шин перед рестартом и не сумел продолжить выступление. По мнению мексиканца, он мог бороться за подиум.

«Очень обидно, это могло быть пятое место», — приводит слова Марко Sky Germany.

Ранее глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер намекнул, что Пересу стоит самому принять решение об уходе из команды после провального выступления в нынешнем сезоне. В настоящий момент, после 23 этапов, мексиканец занимает восьмое место в личном зачёте пилотов.

Материалы по теме
Серхио Перес объяснил свой вылет на Гран-при Катара перед рестартом гонки
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android