Хельмут Марко отреагировал на вылет Переса в Катаре

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал вылет пилота команды мексиканца Серхио Переса в гонке Гран-при Катара.

Напомним, Перес потерял управление во время прогрева шин перед рестартом и не сумел продолжить выступление. По мнению мексиканца, он мог бороться за подиум.

«Очень обидно, это могло быть пятое место», — приводит слова Марко Sky Germany.

Ранее глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер намекнул, что Пересу стоит самому принять решение об уходе из команды после провального выступления в нынешнем сезоне. В настоящий момент, после 23 этапов, мексиканец занимает восьмое место в личном зачёте пилотов.