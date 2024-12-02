«Ред Булл» заменит Переса, если он не покажет выдающийся результат в Абу-Даби — PlanetF1

Команда «Ред Булл» близка к решению расстаться с Серхио Пересом по окончании сезона-2024 Формулы-1, утверждает PlanetF1. По данным издания, если мексиканец вдруг не покажет выдающийся результат на Гран-при Абу-Даби, то его заменят в главной команде «Ред Булл».

Основным претендентом на место в австрийском коллективе является Лиам Лоусон. Его напарник по «РБ» Юки Цунода также сохраняет некоторые шансы на повышение.

Если Лоусона или Цуноду переведут в основную команду, то освободившуюся вакансию в «РБ» должен занять ещё один воспитанник «Ред Булл», Исак Хаджар, который в настоящий момент сражается за титул чемпиона Формулы-2 с будущим боевым пилотом «Кик-Заубера» Габриэлом Бортолето.